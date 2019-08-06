تفاصيل انفجار معهد الأورام واعتماد المرحلة الثانية للتنسيق.. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموضوعات، جاء أبرزها الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة القصر العيني في محيط معهد الأورام، بالإضافة إلى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع سلطان بروناي.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" استقبال الرئيس السيسي في قصر الاتحادية سلطان بروناي حسن بلقيه.

وألقت الصحف الضوء على تصريحات السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، التي قال فيها إن الرئيس السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية مع سلطان بروناي، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين.

وأشارت الصحف إلى إعراب الرئيس السيسي عن التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع بروناي في مختلف المجالات.

وأكد السلطان حسن بلقيه عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات.

كما ألقت الصحف الضوء على التعزية التي وجهها الرئيس لأسر الشهداء في الحادث الإرهابي في محيط القصر العيني، وتأكيده أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها العظيم.

وأبرزت الصحف ما كشفت عنه تحقيقات وزارة الداخلية عن أن حادث "معهد الأورام" كان نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها بداخلها كمية من المتفجرات التي كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، وأن حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية هي التي تقف وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات، أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة "حسم" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة، استعدادًا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها، وجاري استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أما صحيفة "الأخبار" فاهتمت بتنسيق الجامعات وتحت عنوان "اعتماد نتيجة المرحلة الثانية" أفادت بأن نتيجة المرحلة الثانية التي ستعلنها وزارة التعليم تستوعب 230 ألف طالب وطالبة من الحاصلين على حد أدنى بنسبة 78% علمي و68% أدبي، كما سيعلن الوزير فتح باب التحويلات إلكترونيًا لطلاب المرحلتين الأولى والثانية والتي من المقرر أن تبدأ بعد غدٍ ولمدة 5 أيام.

وأبرزت تصريحات سيد عطا المشرف العام على التنسيق بأن التحويلات تهدف إلى تقليل الاغتراب، وفقًا للقواعد المقررة من الأعلى للجامعات، ومن المقرر أن يرسل مكتب التنسيق النتائج النهائية لطلاب المرحلتين الأولى والثانية بعد إعلان نتائج التحويلات عقب عيد الأضحى، بينما تستأنف الكليات إجراءات التنسيق الداخلي والقبول ببرامج اللغات ببطاقات الترشيح للطلاب غير الراغبين في التحويل من كلية لأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من السبت 17 أغسطس ولمدة 15 يومًا وذلك للحاصلين على حد أدنى 60% من المجموع الكلى للدرجات من طلاب دبلومات المدارس التجارية والزراعية والصناعية والفندقية نظامى 3 سنوات و5 سنوات وكذلك خريجو المعاهد الفنية المتوسطة نظامي سنتان بعد الثانوية التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية، كما تقرر قبول طلاب مدارس دبلوم التمريض وخريجي مدارس مساعدي الخدمات الصحية بحد أدنى 75% من المجموع الكلى للدرجات.

ولفتت الصحيفة إلى إعلان الوزارة عن فتح الباب للتقدم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق لأداء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة بالقاهرة الجديدة وقويسنا وبنى سويف، اعتبارًا من بعد غد الخميس وحتى السبت 17 أغسطس الجاري، حيث تعقد الاختبارات أيضًا للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات (الفنون التطبيقية – الفنون الجميلة "عمارة فنون") في ضوء قواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات كشرط من شروط القبول بهذه الكليات.