  • عاجل:خلال ساعات.. إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق 2019

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    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ومحاكمة 213 متهمًا.. أخبار متوقعة اليوم الثلاثاء

    06:59 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ومحاكمة 213 متهمًا.. أخبار متوقعة اليوم الثلاثاء

    التنسيق

    (مصراوي):

    ينشر "مصراوي" عددًا من الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء.

    - يعلن اليوم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق القبول في الجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019.

    - تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي" في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية.

    - يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، قاعة صلاح طاهر، معرض نتاج ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال التي نظمتها الأوبرا خلال فترة الصيف.

    - يبدأ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل زيارة إلى كينيا، لتعزيز التزام الولايات المتحدة بالسلام والأمن في القرن الأفريقي والمصالح التجارية في المنطقة.

    التنسيق الثانوية العامة تنسيق 2019
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