  • عاجل:3 أيام بأجر كامل.. "القوى العاملة" تعلن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انفجار معهد الأورام هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

    ما بعد الكارثة.. 10 صور ترصد معهد الأورام عقب ساعات من الانفجار

    09:22 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة
    • عرض 10 صورة

    كتب- محمد نصار:

    ما تزال أثار الكارثة التي شهدها المعهد القومي للأورام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، طابعة على المشهد العام حول المعهد وعلى جدرانه وفي وجوه الأهالي هناك.

    وينشر "مصراوي" 10 صور من قلب الحدث، عقب ساعات قليلة من وقوع التفجير، الذي أودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.​

    انفجار معهد الأورام انفجار سيارة حادث تصادم انفجار المنيل جامعة القاهرة وزارة الداخلية

    الخبر التالى:

    "ربنا يرحم اللي ماتوا".. كيف بدا رواد معهد الأورام بعد الانفجار؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان