ما بعد الكارثة.. 10 صور ترصد معهد الأورام عقب ساعات من الانفجار
09:22 ص الإثنين 05 أغسطس 2019
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كتب- محمد نصار:
ما تزال أثار الكارثة التي شهدها المعهد القومي للأورام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، طابعة على المشهد العام حول المعهد وعلى جدرانه وفي وجوه الأهالي هناك.
وينشر "مصراوي" 10 صور من قلب الحدث، عقب ساعات قليلة من وقوع التفجير، الذي أودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.
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