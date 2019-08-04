جولة لوزير الزراعة في جامعتي كاليفورنيا وكورنيل بأمريكا​- صور

كتب- أحمد مسعد:

شارك وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع وفد الجامعات المصرية في زيارة إلى جامعتي كاليفورنيا ديفيز وكورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات مشروع إنشاء مركز التميز الزراعي بجامعة القاهرة.

وبحث الوزير فرص التعاون المشتركة من خلال المشروع الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تتضمن أنشطته تطوير المعامل وتمويل تنفيذ مشروعات بحثية وفرص للتدريب وتبادل الزيارات للخبراء والباحثين والطلاب.

وقال وزير الزراعة، عقب عودته إلى القاهرة، إنه تم زيارة جامعة كاليفورنيا ديفيز، برفقة عمداء كليات الزراعة بجامعات القاهرة، وعين شمس، وبنها، وأسيوط، وفريق المشروع والشركاء الأمريكيين، والتي شملت زيارة جمعية كاليفورنيا لتطوير المحاصيل وفحص وإعتماد التقاوي، فضلاً عن مركز الجينوم والعلوم الطبية الحيوية،

وتم استعراض أنشطة المركز والتعرف على التكنولوجيات المستخدمة في هذا المجال، لدراسة التراكيب الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية والاستفادة التطبيقية منها، كما تم الاجتماع مع وزيرة الزراعة بولاية كاليفورنيا، والتي يبلغ حجم الإنتاج الزراعي بها حوالي 50 بليون دولار سنوياً.

وشملت الزيارة مركز الخدمات البستانية للتعرف على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في إنتاج نباتات خالية من الفيروسات، وتفقد مركز الزيتون، والذي يجري الأبحاث العلمية وتقديم الدورات التدريبية حول كيفية استخلاص وتحليل جودة زيت الزيتون.

وتفقد معمل الابتكارات في الدواجن والذي يهدف إلى تحسين سلالاتها لزيادة المقاومة للظروف البيئية المعاكسة والأمراض، كما تم زيارة المزرعة البحثية للحاصلات البستانية التي تشرف عليها وزارة الزراعة الأمريكية بالتنسيق مع الجامعة.

وزار الوزير ومرافقوه مركز تكنولوجيا مابعد الحصاد، وتم الإطلاع على الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، وأيضا زيارة مركز الزراعات المائية للتعرف على الطرق الحديثة والتكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج النباتي.

وزار الوفد جامعة كورنيل، وتفقد قسم علوم الأغذية ومركز تصنيع منتجات الألبان والأغذية، وكذلك مركز الخدمات الإرشادية الزراعية بالجامعة، والإطلاع على الأنشطة التي يقدمها في المجالات المختلفة، مثل تأهيل الشباب والمرأة وبرامج التغذية والصحة، والزراعة في المدن.

كما التقى وزير الزراعة والوفد المرافق برئيسة الجامعة، ونائبتها لشؤون العلاقات الخارجية، لبحث فرص التعاون مع الجامعات المصرية، وعلى الأخص المشاركة في تنفيذ برامج تعليمية متميزة، من خلال مشروع مركز التميز الزراعي.