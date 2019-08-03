كل ما تريد معرفته عن شراء أضاحي العيد (س و ج)

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن السبت العاشر من أغسطس يوم الوقوف بعرفة، وأن 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ويرصد مصراوي، كل ما يخص أضاحي العيد كالآتي:

كم عدد الأضاحي التي طرحتها وزارة الزراعة؟

طرحت الوزارة حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أين توجد محطات البيع؟

بمزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين (برايم).

كم ما سعر الكيلو؟

حددت الوزارة العجول البقري بسعر 52 جنيها للكيلو القائم، بينما حددت العجول الجاموسي بـ 42 جنيها للكيلو القائم، والأغنام والماعز بـ 60 جنيها للكيلو القائم.

كم يبلغ سعر كيلو اللحمة بالمنافذ والشوادر؟

حددت منافذ قطاع التسويق بسعر 95 جنيها للكيلو، بينما في منافذ أو شوادر برايم بـ 90 جنيها.

كم عدد المجازر التي استعدت لاستقبال الأضاحي؟

482 مجزرًا، منها 446 مجزرًا حكوميًا يقدمون خدمات الكشف بالمجان.

كيف يجرى التعامل حال تعرض شخص للاحتيال؟

الاتصال فورًا على الخط الساخن 19651، وإرشاد المختصين على المكان المخالف.

هل تعرض منافذ الزراعة أشياء أخرى؟

تطرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة تخفيضات 20%.