حدث ليلًا| أول رد من "العزبي" عقب قرار شطبه.. والبنتاجون تتهم الصين بـ"البلطجة"

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- المباريات والحفلات والأكسجين.. الإسعاف تقرر زيادة أسعار خدماتها (نص اللائحة)

قرر مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اعتماد اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات.

- بتكلفة 200 مليون جنيه.. "الزراعة": إنتاج 13 لقاحًا جديدًا للحد من انتشار الأمراض

قال الدكتور محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات بوزارة الزراعة، إن المعهد نجح في إنتاج 13 لقاحًا جديدًا كان يتم استيرادها من الخارج.

- "منشور رسمي".. تحذيرات من 3 أدوية طبية "مغشوشة" بالأسواق

حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 33 لعام 2019 من عبوات مغشوشة بالأسواق من المستحضر الدوائية الآتية:

- عضو "الحساسية والمناعة": مستخدمو السجائر الإلكترونية لديهم ميول أكبر إلى المخدرات

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة للإقلاع عن تدخين التبغ، ولكن الإحصاءات أثبتت أن مستخدميها لديهم ميل أكبر إلى التدخين في المستقبل وتدخين المخدرات أيضًا.

- "لن نغلق فروعنا والعمل مستمر بصيدلياتنا".. العزبي معلقًا على شطبه نهائيًّا من سجلات الصيادلة

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة صيدليات العزبي، إن الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة ليست الجهة المسؤولة عن التعامل مع الصيادلة أو شطبهم من سجلات الصيادلة، والقرار في حكم المنعدم.

- "لم أُصب بجلطة".. معلمة بورسعيد تكشف سبب نقلها إلى المستشفى عقب الواقعة

نَفَت سها يوسف، المُعلمة المنتدبة من بورسعيد لتأدية عملها كملاحظ أمني وتفتيش الفتيات في لجنة الثانوية العامة في مدرسة بالإسماعيلية، صحة ما تردد عن إصابتها بجلطة نتيجة تعدي أحد الضباط عليها خلال عملها كمراقب على الامتحانات.

- والد طفل الطالبية ضحية الإهمال: "لقيناه على بعد 150 مترًا بمحطة الصرف الرئيسية"

كشف هاني رواش، والد الطفل ياسين، ضحية الغرق في بيارة صرف صحي بمنطقة الطالبية بالهرم، عن تفاصيل غرق ابنه في البيارة ومكان العثور عليه، وأسباب سقوطه فيها.

- "بنتي أخطأت وربنا نَجَّاها".. والد فتاة العياط عن قرار إخلاء سبيلها

علَّق أحمد عبد الله، والد فتاة العياط، على قرار قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل ابنته أميرة المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

- التحالف العربي يسقط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن "قوات التحالف تمكنت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من مدينة صنعاء، في اتجاه الأعيان المدنية (بخميس مشيط)".

- البنتاجون تتهم الصين بـ"البلطجة" في المياه قبالة فيتنام

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن الصين "تتدخل بالإكراه" في أنشطة النفط والغاز في المياه التي تطالب فيتنام بالسيادة عليها متهمة بكين بانتهاج "أساليب بلطجة"، بحسب "سكاي نيوز".

- الولايات المتحدة تخشى هجومًا إلكترونيًا على انتخابات 2020

تعتزم الحكومة الأمريكية إطلاق برنامج في غضون شهر يركز بشدة على حماية قواعد بيانات وأنظمة تسجيل الناخبين قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2020، بحسب "سكاي نيوز".

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