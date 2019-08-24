تتعدى 40 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة "أكثر سخونة"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة الطقس الأسبوع الجاري ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي درجتين، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة من 36 وحتى 37 درجة، وعلى مناطق الصعيد من 38 وحتى 42 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي، "هنشعر بموجة حارة رطبة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ولكنها ليست مثل الموجة التي سبقت عيد الأضحى، وكانت درجات الحرارة على القاهرة تتجاوز الـ40 درجة.

وتابع: "نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة وستتراوح بين 80 إلى 85% بالقاهرة، و95% على السواحل الشمالية، ما يذيد من الإحساس بدرجات الحرارة".

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن الشبورة المائية أكثر الظواهر الجوية تاثيرا، تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، ومتوسطة على معظم الأنحاء، لافتًا إلى أنها تتلاشى صباحا وتتحسن الرؤية بالطرق السريعة بداية من الساعة التاسعة صباحا.

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