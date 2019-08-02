طالبات "تمريض الأزهر" يتأهلن للتصفيات النهائية بـ"برنامج العباقرة"

كتب - محمود مصطفى:

شاركت مجموعة متميزة من طالبات كلية التمريض جامعة الأزهر بالقاهرة في تصفيات "برنامج العباقرة" في موسمه السابع.

وضم الفريق كل من: شيماء فتحي عبدالرازق، حفصة عبدالخالق قرطام، آية إبراهيم صقر، إيمان حمام محمد، آية محمد جويلي، إيمان سعد جابر، إيمان الشحات، وإسراء عبدالله.

واجتاز الفريق التصفيات وتأهل للنهائيات التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، حيث يتنافس ١٦ كلية من كليات التمريض على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور صبري خالد، عميد الكلية، إن طالبات كلية تمريض الأزهر نماذج مشرّفة مضيئة في جميع اللقاءات والمحافل اللائي يشاركن بها، حيث يقدمن صورة طيبة لطالبات الأزهر تبرز قدراتهن في التفوق في مختلف التخصصات، ليؤكدن أن الكليات العملية والتطبيقية باقية وبقوة جنبا إلى جنب مع الكليات الشرعية والعربية والنظرية.

وأكد أن التعليم الجامعي بالأزهر الشريف يشهد طفرة علمية هائلة على كافة المستويات في ضوء توجيهات ومتابعة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، خاصة في الكليات العملية والتطبيقية والتي تواجه تحديات كبيرة.

وأضاف أن "هذه الفعاليات تعد بمثابة رد عملي على من لا يريدون لها البقاء، ويشككون في قدرتها على العطاء، حيث يثبت أبناء وبنات الأزهر للجميع أن أبناء الأزهر دعاة وأطباء ومهندسين وصيادلة ومعلمين، وهم الأمل والمستقبل الواعد".

يذكر أن طالبات كلية التمريض بجامعة الأزهر قد حصلن –في وقت سابق من العام الجاري- على المركز الأول في البحث العلمي والمواهب بالمؤتمر الطلابي الأول، الذي نظمته جامعة حلوان، بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية ووفود من دول عربية وإفريقية، كما حصلن على المركز الثالث في المؤتمر الطلابي السابع بجامعة قناة السويس.