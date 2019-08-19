قريبًا.. نقل ورش صقر قريش لمشروع العين السخنة

كتب- محمد نصار:

تعمل محافظة القاهرة من خلال حي البساتين على وضع اللمسات الأخيرة لمنطقة ورش طريق العين السخنة، تمهيدًا لنقل أصحاب ورش السيارات الموجودين في منطقة صقر قريش إليها خلال الفترة المقبلة.

وقال اللواء محمود ضياء، رئيس حي البساتين، إن عمليات الإنشاء لمنطقة الورش الموجودة على طريق العين السخنة قاربت على الانتهاء، مؤكدًا أنه تجري الآن عمليات التشطيبات النهائية للمشروع.

وأضاف ضياء، لمصراوي، أنه بمجرد الانتهاء من عمليات التشطيب النهائي سيتم على الفور التنسيق مع محافظة القاهرة لبدء خطة التسكين ونقل أصحاب الورش من منطقة صقر قريش.

وأوضح رئيس حي البساتين، أن المرحلة التي يجري العمل عليها حاليًا هي المرحلة الأولى من المشروع، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تضم 134 ورشة و36 محلًا، وهي مخصصة فقط لنقل أصحاب ورش منطقة صقر قريش.

وتابع اللواء محمود ضياء: "المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها قريبًا وهناك مراحل أخرى للمشروع ، ومحافظة القاهرة تخطط لتخصيص منطقة أخرى بمساحة 5000 متر مربع، بجوار المنطقة الحالية لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع".