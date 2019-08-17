"مستقبل وطن": مشروع الصوب الزراعية يقضي على الاحتكار ويعزز الصادرات

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، إن تدشين المشروعات القومية العملاقة أصبح منهاج الدولة المصرية ودستورها العام خلال الـ5 سنوات الماضية، مؤكدا أن ما تم إنجازه على أرض الواقع إعجاز زمني غير مسبوق.

وأكد رشاد، في بيان اليوم السبت، أن أهم ما يميز هذه المشروعات هو تنوعها وعدم اقتصارها على قطاع واحد وإنما تشمل كل قطاعات الدولة، ما يشير إلى خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتي ترتكز على النهوض بكافة القطاعات بحيث تساهم جميعها في دفع عجلة الإنتاج.

وأشار إلى أن مشروع الـ1300 صوبة زراعية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية يأتي أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن القومي من الغذاء، وتعظيم استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه.

وأكد رشاد، أن هذا المشروع على المستوى الخارجي سيساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية ذات الجودة الأعلى بمنطقة الشرق الأوسط وعودتها لتتبوأ مكانتها الرائدة بالأسواق الأوروبية، كما أنها ستخلق نوعا من التوازن الحقيقي في السوق الداخلي من خلال مساهمته في السيطرة والقضاء على الاحتكار، بالإضافة إلى أنها ستوفر الآلاف من فرص العمل ومن ثم المساهمة في تقليل البطالة.

وأضاف أن التنمية والتعمير ركيزتان أساسيتان للنهوض بالدول ومواجهة عمليات التخلف والتطرف والجهل والفقر، واصفا السيسي بـ"البناء الأعظم في العصر الحديث" الذي جعل البناء والتعمير والنهوض شعار المرحلة الزمنية الحالية.