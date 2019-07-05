"تخدم الفقراء".. أول تعليق برلماني على زيادة أسعار الوقود

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة برفع أسعار المنتجات البترولية يصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل، مؤكدا أن الزيادة التي اعتمدها الحكومة "طبيعية وفقا لما هو معلن من قبل".

وأضاف "عمر" في تصريح لمصراوي، اليوم الجمعة، أن ما سيتم توفيره من أموال دعم الوقود، ستدخل في بنود أخرى بالموزانة العامة للدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مثل دعم الخبز والسلع التموينية.

ولفت إلى أن رفع الدعم عن المحروقات يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، من خلال رفع الدعم عن الأغنياء ومنحه للفقراء.

وقال: "الدولة لم ترفع يدها تماما عن دعم المواد البترولية، لاسيما أن هناك ما يقرب من 57 مليار جنيه مخصصة لدعم المواد البترولية والكهرباء، والحكومة لا زالت حريصة على استمرار هذا الدعم".

وفي هذا الإطار، قال النائب صلاح عيسى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الزيادة في أسعار المواد البترولية التي أقرت صباح اليوم الجمعة، تأتي طبقا للموازنة التي أقرها مجلس النواب نهاية الشهر الماضي.

وأوضح عضو طاقة النواب، لمصراوي، أن الزيادة تصب في صالح موازنة الصحة والتعليم، لأجل تطويرهما لصالح المواطن، متابعا: "نحن نقوم بمنظومة علاج حديثة متطورة تحتاج مليارات الجنيهات، وكذلك تطوير منظومة التعليم، وهو ما يمول من هذا الرفع".

وأشار عيسى إلى أن الكثير من الخدمات التي تقدم للمواطن في حاجة لهذه الأموال التي يتم توفيرها من الدعم على موازنة الدولة.

كانت الحكومة قررت صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.