برعاية مجموعة هشام طلعت.. اختتام بطولة مدينتي الدولية للاسكواش

اختتم نادي مدينتي الرياضي بطولة مدينتي الدولية للاسكواش للناشئين والناشئات والرواد التي نظمها الاتحاد العربي للاسكواش برعاية مجموعة هشام طلعت مصطفى خلال الفترة من 17 يوليو إلى 22 يوليو. وشارك فيها 379 لاعبا من مختلف الفئات العمرية بدءًا بالناشئين تحت 11 سنة، وصولاً إلى فئة الرواد (55 سنة) ذكوراً وإناثاً.

وشهدت البطولة مشاركة من دول عربية وأجنبية هي: السعودية، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، مصر، كندا، روسيا، بوتسوانا واليونان.

حصل اللاعبون المشاركون في البطولة التي نظمها الاتحاد العربي للاسكواش وأقيمت في نادي مدينتي للمرة الأولى على نقاط من الاتحاد الدولي للاسكواش (WSF) ومنظمة اللاعبين واللاعبات المحترفين (PSA)، وذلك لمرحلتي تحت 17 & 19 سنة ناشئين وناشئات.

قام بتوزيع الجوائز على الفائزين السيد/ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري والعربي للاسكواش، والسيد / إيهاب حافظ أمين صندوق الاتحاد العربي للاسكواش، والسيد/ زياد الشاذلي مدير التطوير بنادي مدينتي الرياضي.

يذكر أن نادى مدينتي يضم مجمع للاسكواش يحتوي على 11 ملعباً تم تصميمها وفقاً للمعايير العالمية، ويستضيف العديد من البطولات المحلية والدولية تحت رعاية الاتحاد المصري للاسكواش.

وفاز بالمراكز الأولى في المراحل المختلفة:

مرحلة أساتذة فوق 50

المركز الأول: طارق عبد العزيز (مصر)

المركز الثاني: هشام الطناوي (مصر)

المركز الثالث: أيمن الرافعي (مصر)

المركز الثالث: علاء عبد اللطيف (مصر)

مرحلة أساتذة فوق 45

المركز الأول: عمرو عبد المنعم (مصر)

المركز الثاني: أحمد مدين (مصر)

المركز الثالث: شريف الصناديلي (مصر)

المركز الثالث: ظافر كبارة (لبنان)

مرحلة أساتذة فوق 40

المركز الأول: أحمد سمير (مصر)

المركز الثاني: بيتروس (اليونان)

المركز الثالث: تامر ممدوح (مصر)

المركز الثالث: احمد راغب (مصر)

مرحلة أساتذة فوق 35

المركز الأول: أحمد سعداوي (مصر)

المركز الثاني: تامر منصور (مصر)

المركز الثالث: أسامة الفار (مصر)

المركز الثالث: منير رشاد (مصر)

مرحلة تحت 11 سنة ناشئات

المركز الأول: كنزي مصطفي (مصر)

المركز الثاني: ندى علاء الدين (مصر)

المركز الثالث: مريم المتيت (مصر)

المركز الثالث: ريناد هيثم (مصر)

مرحلة تحت 11 سنة ناشئين

المركز الأول: مروان عسل (مصر)

المركز الثاني: أدهم عبدالعظيم (مصر)

المركز الثالث: عمر محمد القيعي (روسيا)

المركز الثالث: أحمد عبدالواحد (مصر)

مرحلة تحت 13 سنة ناشئات

المركز الأول: نادين الحمامي (مصر)

المركز الثاني: كنزي خالد (مصر)

المركز الثالث: ملك أشرف (مصر)

المركز الثالث: ملك سمير (مصر)

مرحلة تحت 13 سنة ناشئين

المركز الأول: أحمد راشد (مصر)

المركز الثاني: أحمد عبدالرحيم (مصر)

المركز الثالث: يوسف أحمد طلب (مصر)

المركز الثالث: يوسف صلاح نبيه (مصر)

مرحلة تحت 15 سنة ناشئات

المركز الأول: نور مجاهد (مصر)

المركز الثاني: نهى حسام (مصر)

المركز الثالث: ملك خالد (مصر)

المركز الثالث: فريدة أحمد سلوم (مصر)

مرحلة تحت 15 سنة ناشئين

المركز الأول: يوسف بسطاوي (مصر)

المركز الثاني: بلال محمد قدري (مصر)

المركز الثالث: أدهم اشرف (مصر)

المركز الثالث: زين الدين سامح (مصر)

مرحلة تحت 17 سنة ناشئات

المركز الأول: سلمي الطيب (مصر)

المركز الثاني: نور هيكل (مصر)

المركز الثالث: أيتن شريف (مصر)

المركز الثالث: جنى وائل (مصر)

مرحلة تحت 17 سنة ناشئين

المركز الأول: روجيه بدور (مصر)

المركز الثاني: محمد ناصر (مصر)

المركز الثالث: محمد صفا (مصر)

المركز الثالث: أحمد سيد صبحي (مصر)

مرحلة تحت 19 سنة ناشئات

المركز الأول: كنزي أيمن (مصر)

المركز الثاني: شهد الرفاعي (مصر)

المركز الثالث: نوران علي (مصر)

المركز الثالث : نور وجيه (مصر)

مرحلة تحت 19 سنة ناشئين

المركز الأول: علي الطوخي (مصر)

المركز الثاني: علي ياقوت (مصر)

المركز الثالث: علي طلبه (مصر)

المركز الثالث: سيف ناصر (مصر)

*اعلان تحريري