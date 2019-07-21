"الوزراء" يوافق على نقل مستشفيين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ"الصحة"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية كل ممن مستشفى وادي النطرون المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة ومستشفى طوارئ أبو خليفة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية إلى أمانه المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ونص القرار على نقل العاملون بالمستشفيين المذكورين بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.