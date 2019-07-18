أنثى نمر تصيب مدربة الأسود "أوسة الحلو" خلال عرض سيرك بمرسى مطروح

القاهرة- مصراوي:

تعرضت مدربة الأسود المعروفة "أوسة الحلو" لحادث كاد يودي بحياتها داخل سيرك بمرسى مطروح أثناء عرض فقرة ترويض للوحوش.

ووقعت الحادثة أثناء قفز أنثى النمر "كاميليا" من فوق مدربة الأسود حيث ارتطمت يد النمر في رقبة الحلو ما أدى إلى إصابتها، وعلى الفور تلقت العلاج اللازم في إحدى المستشفيات وتم حقنها بحقن مضادة للتسمم.

وتعد أوسة الحلو، إحدى مدربات الأسود المعروفات بالسيرك القومي حيث ورثت المهنة عن عائلتها فوالدها المدرب الكبير محمد الحلو، وجدتها المدربة الشهيرة محاسن الحلو.