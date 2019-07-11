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    ​النواب يوافق على برتوكول تعاون بين مصر ورومانيا بشأن البعثات الدبلوماسية

    03:13 م الخميس 11 يوليو 2019
    ​النواب يوافق على برتوكول تعاون بين مصر ورومانيا بشأن البعثات الدبلوماسية

    مجلس النواب

    كتب- أحمد على وميرا إبراهيم:

    وافق مجلس النواب في جلسته العامة الخميس، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2019 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومة مصر العربية وحكومة رومانيا في 10 نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها مقر البعثتين، والموقع في بوخارست في 27 مايو 2019.

    ويستهدف البروتوكول الإضافي إعفاء الأراضي التي اكتسبها الطرفان من كل الضرائب، بما فيها إلاعفاءات من الضرائب غير المباشرة، والتي لم تكن مشمولة في الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 نوفمبر عام 2011.

    مجلس النواب مصر رومانيا علي عبد العال حقوق ملكية الأراضي

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