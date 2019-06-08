100 يوم عمل.. كيف أصبح شكل أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية؟

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- كريم أحمد:

3 أيام متواصلة استغرقها صب خرسانات أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية منذ أكثر من 3 أشهر، واستمر العمل على مدار الـ24 ساعة حتى تم الانتهاء من الأعمال الهيكلية للأرضيات، وتجهيز الموقع وتسوية الحفر، ثم أعمال الإنشاءات.

مصراوي رصد حجم الإنجاز في أعمال البرج الأيقوني بالمنطقة المركزية بالعاصمة الإدارية، والذي يعد أطول برج في أفريقيا بطول 385 مترًا.

قال المهندس حسام البري، أحد مهندسي الخرسانة بشركة دار الهندسة المشرفة على تنفيذ المشروع، إنه تم البدء في تنفيذ أطول برج في أفريقيا نهاية شهر فبراير الماضي، بعد الانتهاء من الأعمال الهيكلية للأرضيات، وتجهيز الموقع.

وأوضح أنه لأول مرة يتم صب خرسانة مبنى بهذا الحجم، ولأكثر من 3 أيام متواصلة، حيث وصل حجم الخرسانة التي تم صبها أكثر من 18 ألف متر مكعب، معتبرًا ذلك "معدل قياسي".

ولفت "البري" إلى أنه تم تنفيذ صب الخرسنات من قِبل 7 شركات تعمل بالموقع، كما يوجد معملين لتحليل الخرسانة.

وقال إنه يتم حاليا استكمال صب باقي الأساسات والقواعد الخرسانية لباقي الأبراج، بجانب استكمال باقي أعمال الإنشاءات، لافتًا إلى أن الشركة الصينية "CSCEC"، من أكبر الشركات في العالم المتخصصة في مجال الأبراج وتقوم بتنفيذها بتقنيات عالية جدا وفي وقت قليل.

ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ البرج الأيقوني عام 2020.

وتبلغ استثمارات منطقة الأعمال المركزية 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 15% دفعة مقدمة، والـ85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء 42 شهرا، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.

ومن المقرر أن يضم البرج مهبطًا للطائرات وفندق عالمي وشقق وأماكن وملاعب للأطفال بجانب مجموعة من المطاعم والكافيهات والأسواق التجارية.