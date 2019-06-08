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    الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3 آلاف معتمر قادمين من السعودية

    01:35 ص السبت 08 يونيو 2019
    الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستقبل 3 آلاف معتمر قادمين من السعودية

    مطار القاهرة الدولي

    القاهرة- أ ش أ:

    استقبلت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة 3 آلاف معتمر وصلوا على متن 15 رحلة جوية قادمة من الأراضي المقدسة عقب أدائهم مناسك العمرة.

    ويقوم فريق عمل من كافة اجهزة المطار باستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر وتوفير كراسي متحركة لنقل كبار السن والمرضى، بالإضافة إلي توفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين والمودعين وحمايتهم من أشعة الشمس.

    وشهدت الصالة الموسمية بالمطار، كثافة تشغيلية عالية خلال الأيام الماضية لإنهاء إجراءات سفر ووصول نحو 10 آلاف معتمر يوميًا، بينهم 5 آلاف مسافر لأداء المناسك ومثلهم قادمون من السعودية، على الجسر الجوى الذى نظمته شركة مصر للطيران لنقل 100 ألف معتمر.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    مطار القاهرة مناسك العمرة السعودية المعتمرين
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