مدبولي يطمئن على استعدادات استادي الدفاع الجوى والسلام لبطولة كأس الأمم الافريقية

كتب- محمد غايات:

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استادي السلام، والدفاع الجوى، للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بإنطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي ستقام في مصر الشهر الجاري.

وخلال الزيارة تفقد رئيس الوزراء أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت في استاد الدفاع الجوى، الذى يتسع لنحو 30 ألفا من الجمهور، وقد شملت تلك الأعمال أرضية الملعب والمضمار، ومدرجات الإعلاميين، والبوابات الرئيسية والفرعية، ودورات مياه الجماهير، وغرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف الإسعاف بالاستاد، كما تضمنت الأعمال زيادة عدد كراسي المقصورة الرئيسية، وكذا كراسي اللاعبين، فضلاً عن دعم شبكة الواي فاي بالاستاد.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال التطوير التي تمت بإستاد السلام، والتي شملت ايضاً أرضية الملعب، وأبراج الإنارة، وقاعات الـ VIP، ومدرجات الجماهير والإعلاميين، فضلاً عن غرف خلع ملابس اللاعبين، والمركز الصحفي والإعلامي، ودورات مياه الجماهير، وما تم فيما يتعلق بالكاميرات وغرف المراقبة الخاصة بالاستاد.

وفي ختام الجولة، أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية المشاركة فى الاعداد وتنظيم البطولة، ومساهماتهم في الانتهاء من مختلف الاستعدادات الخاصة بها، وخاصة ما يتعلق بالمنشآت الرياضية التي ستقام على أرضها مباريات البطولة، وذلك سعياً لإظهار مصر بالصورة المشرفة، والتأكيد على مدى قدرتها على استضافة تلك الأحداث الرياضية المهمة. ​