للحاصلين على الإعدادية و11 قسمًا.. معلومات عن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

كتب - محمد سامي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية في حلوان، وذلك في إطار سعي الوزارتين لتطوير التعليم الفني في مصر، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بالمدارس الفنية.

يرصد مصراوي في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المدرسة الجديدة:

- تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من البنين فقط.

- لا يقل المجموع النهائي لنتيجة الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- يبدأ التقديم بداية من الأول من يوليو حتى الخامس عشر من نفس الشهر عدا أيام الإجازات.

- تشمل المدرسة 11 تخصصًا بتنسيق داخلي.

- أهم التخصصات: (تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية، صيانة ميكانيكية، السباكة والمعالجات الحرارية، اللحام وتشكيل المعادن، بتروكيماويات، تركيبات كهربائية، معدات كهربائية، إلكترونيات، حاسبات، تبريد وتكييف الهواء، نجارة الأثاث).

- الدراسة باللغة العربية على عكس مدرسة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

- المدرسة لا تعمل بالنظام الداخلي.

- المصروفات تحددها وزارة التربية والتعليم. ​