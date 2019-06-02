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    البابا تواضروس يهنئ رئيس النواب بعيد الفطر

    06:38 م الأحد 02 يونيو 2019
    البابا تواضروس يهنئ رئيس النواب بعيد الفطر

    البابا تواضروس الثاني

    كتب-إسلام ضيف:

    هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بعيد الفطر المبارك.

    وقال البابا تواضروس في تهنئته اليوم الأحد: "الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الفطر المبارك".

    وتابع: "أدعو الله أن يمنحكم موفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة في النهوض بمصرنا الغالية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل".

    البابا تواضروس عيد الفطر مجلس النواب علي عبدالعال

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