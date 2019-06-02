قصة نجاح مصرية.. "العربية للتصنيع" تنجح في "تنجيل استاد القاهرة" بعشب هجين

كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المُشاركة في تنفيذ أحدث التقنيات الحديثة لتنجيل استاد القاهرة بالتعاون مع الخبرات العالمية، مشددًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسب المكون المحلي ونقل التجربة وتعميمها على كافة المنشأت الرياضية وفقًا لمواصفات الجودة القياسية.

وقال التراس، خلال زيارة وفد الهيئة العربية للتصنيع لتفقد أرضية ملاعب استاد القاهرة في شكلها النهائي، إنه في إطار الاستعدادات والتجهيزات النهائية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر، نجح مصنع الطائرات التابع للهيئة بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل استاد القاهرة بتقينة العُشب الهجين لأول مرة بالملاعب الرياضية المصرية.

وأشار رئيس العربية للتصنيع، إلى أن العمر الافتراضي وقدرتها على التحمل للأحمال المختلفة تفوق ملاعب النجيل الطبيعي، ذاكرًا أن هذه التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة في "تدكيك" هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت لتعزيز النجيلة والمحافظة على عمرها الافتراضي لفترة أطول.

وأوضح أن هذه التقنية تتميز بالمقاومة وثبات شكلها وخصائصها في جميع الأحوال الجوية وصعوبة نزعها، فضلًا عن أنه في حالة هطول أمطار فإن التربة لا تتعرض للرطوبة كالملاعب المجهزة بالنجيل الطبيعي بتربة طينية، مؤكدًا وجود خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطبيق تقنيات العشب الهجين بكافة الملاعب والمنشئات الرياضية.​