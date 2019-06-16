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    مسؤول بالاتحاد الأوروبي: مواجهة تلوث الهواء يحقق مستقبل أفضل للجميع

    07:39 م الأحد 16 يونيو 2019
    مسؤول بالاتحاد الأوروبي: مواجهة تلوث الهواء يحقق مستقبل أفضل للجميع

    تلوث الهواء

    كتب- محمد نصار:

    قالت سندرا ديوولي، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إننا لا نستطيع التوقف عن التنفس ولكن يمكننا تحسين جودة الهواء الذي نستنشقه.

    وأضافت ديوولي، خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة بمناسبة يوم البيئة العالمي، اليوم الأحد، أن التعاون مع مصر في مجال تحسين الأحوال البيئية يعتمد على دعم تقليل التلوث الصناعي الناتج عن المؤسسات الصناعية المختلفة.

    وأشارت نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يمكن تحقيق الأجندة الموضوعة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع بالنسبة للحياة وجودتها، حال التعاون معًا.

    تلوث الهواء الاتحاد الأوروبي سندرا ديوولي وزارة البيئة

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