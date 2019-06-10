وزير التعليم: "عايزين نزيل القلق والطالب يروح سنيما ليلة امتحان الثانوية"

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي المقبل 2019/ 2020، هو العام الأخير للثانوية العامة بنظامها التقليدي القائم على الامتحان القومي الموحد، مشيرًا إلى أنه في الأعوام التالية يختفي ما يعرف بـ"بعبع" الثانوية، وينتقل الطلاب للنظام القائم على الامتحانات المتعددة التراكمية.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس الأحد، أن الطالب في الصف الثاني الثانوي، يؤدي 4 امتحانات في كل مادة يحتسب له أعلى درجتين فيهم، وكذلك 4 امتحانات في الصف الثالث الثانوي يحتسب له أعلى درجتين، ليكون المجموع التراكمي له بناء على متوسط نتيجته في 4 امتحانات خلال العامين.

وعلق الوزير حرص الكثير من أولياء الأمور، على الجلوس أمام اللجان في انتظار خروج أبنائهم من امتحان الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر له جانب إيجابي وهو شدة اهتمام أولياء الأمور بأبنائهم، ولكنه في الواقع لايفيد، ويعكس قلق أولياء الأمور، مؤكدًا أن الوزارة هدفها إزالة هذا القلق.

وتابع شوقي: "إحنا عايزين نزيل القلق ده، والامتحان يكون يوم عادي، والطلاب يروحوا السنيما ليلة الامتحان، أنا أبويا قبل الامتحان بيوم كان بيقولي اللي ذاكر ذاكر، انزل روح سنيما، مش المفروض نعيش جو التوتر ده، اللي أصبح من الموروثات"، مؤكدًأ أنه مع الاستمرار في تطبيق نظام الثانوية المعدل، وتعدد الامحتانات التي يؤديها الطلاب، تزول ظاهرة القلق الشديد.

ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور: "اصبروا علينا، احنا بنعمل حاجة مفيدة، الشهادة اللي انتوا عايزين تاخدوها هتاخدوها، والجامعة هتدخلوها، بس بمهارة حقيقية، لو الأولاد بيبذلوا مجهود الغش في المذاكرة النتيجة هتكون أفضل بكتير".