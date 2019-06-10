قرار حكومي بنقل تبعية مستشفى المنصورة إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة

القاهرة - مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى المنصورة العام القديم التابع لمديرية الصحة بالدقهلية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والإسكان على أن يعمل كمستشفى متعدد التخصصات بالإضافة إلى المرجعية في الحوادث والإصابات.

وجاء بالمادة الثانية أن ينقل العاملون بالمستشفى بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المركز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.