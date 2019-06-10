"سياحة الأقصر" تطالب بتنظيم برامج على هامش "أمم أفريقيا"

كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، أن مصر لم تحصل بعد على نصيب عادل من حجم حركة السياحة الأفريقية الوافدة، داعيا إلى استثمار وجود نجوم القارة في بطولة أمم أفريقيا كونها فرصة مهمة لجذب الحركة للمقاصد السياحية المصرية بشكل عام.

وقال عثمان في بيان اليوم، إن لجنة التسويق من ذلك المنطلق لديها مبادرة لترويج منتج السياحة الثقافية تستهدف تنظيم برامج سياحية للاعبين العالميين المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لقضاء برنامج يتناسب و وقت اللاعبين، موضحا أنه يجري مجموعة من الاتصالات مع المسئولين والجهات المعنية لبحث سبل تنفيذ المبادرة بالرغم من ضيق الوقت.

وأوضح أن تميمة البطولة "توت" وترمز إلى الملك الشاب توت عنخ أمون، و التي تثير الشغف و لدى ضيوف البطولة وتجعل لديهم رغبة في زيارة مقاصد الحضارة الفرعونية.

ووجه عثمان، الدعوة إلى النجم محمد صلاح لزيارة مدينة الأقصر مهد الحضارة قائلا: الأقصر تنتظرك أنت و أسرتك لمشاهدة عظمة بلادك، مشيرا إلى أن الدعوة لزيارة الأقصر مفتوحة في الوقت الذي يناسب "مو" معايشة تجربة سياحية للصغيرة مكة تظل محفورة في ذاكرتها.

وتابع: من الضرورة استثمار تواجد كل هؤلاء النجوم في مصر، والحصول على أفضل محتوى بصري "فوتوغرافيا وفيديو" في مختلف المقاصد السياحية، ونشرها بشكل احترافي علي صفحات التواصل الاجتماعي بحيث يتم إدارة ذلك المحتوى بما يتوافق وكل سوق يصدر حركة السياحة إلى المقصد المصري.

ونوه عثمان، إلى أن مصر تعد بوابة أفريقيا، و قلبها النابض، وفرص العمل المشترك كبير ومبشرة خاصة وأن مؤشرات البنك الدولي للتنمية العالمية لعام 2018، أكدت أن نسبة السياحة الوافدة للقارة الأفريقية تضاعفت بين عامي 2000 و2016، كما أرتفع معدل الإنفاق السياحي بنسبة 150% خلال تلك الفترة، كاشفا عن فرص حقيقية لتقديم برامج سياحية مشترك للضيوف الوافدين من أسواق بعيد ترغب في برامج تجمع بين المغامرة و الترفيه ومنتج السياحة الثقافية.​