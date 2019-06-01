  • عاجل:شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس آخر أيام رمضان (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    الطيب: تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة يعكس علاقات الأخوة بين أبناء الوطن

    04:33 م السبت 01 يونيو 2019
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة
    • عرض 4 صورة

    كتب- محمود مصطفى:

    التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة الإمام الأكبر وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

    وأكد الطيب، خلال اللقاء، أن تبادل التهاني بين الأزهر والكنيسة في المناسبات الدينية يعكس علاقات الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن، معربًا عن سعادته بزيارة قداسة البابا تواضروس؛ للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

    وقدم البابا تواضروس والوفد المرافق له، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر وجميع المسلمين، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين له ولجميع المسلمين موفور الصحة والعافية، ولمصر والمصريين دوام الأمن والاستقرار.

    حضر اللقاء كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف.

    الأزهر الكنيسة البابا تواضروس شيخ الأزهر أحمد الطيب

    الخبر التالى:

    محافظ الجيزة يكرم 40 طفلا من حفظة القرآن الكريم احتفالا بليلة القدر
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان