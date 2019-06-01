بالمواعيد وطرق السداد.. تعرف على نتيجة تظلمات الإعلان الـ10 للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه تم إرسال رسائل نصية لأصحاب التظلمات من الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى لإبلاغهم بنتيجة التظلم المقدم منهم وهل من حقهم استكمال باقي إجراءات الحصول على وحدتهم السكنية أم أنهم خالفوا شروط التقديم؟

ووصل عدد من يمكنهم تقديم تظلم على الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي 40 ألف و470 مواطن، وتم إتاحة الموقع الإلكتروني لمدة شهر لتقديم تظلماتهم.

وأكدت عبدالحميد أن أي حاجز يمكن التأكد من نتيجة تظلمه، من خلال الدخول إلى الحساب الخاص به على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وأشارت إلى إنه يمكن لكل الحاجزين المقبولين بعد التظلم بدء سداد القسط الربع سنوى حتى يوم 30 يونيو الحالي، من خلال مكاتب البريد، بواقع 1500 جنيه للوحدات الـ70 مترا، و2000 جنيه للوحدات الـ90 مترا.

وتابعت: في حالة عدم السداد سيجرى سداد غرامة تأخير تصل نسبتها لـ1.5% من قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

وكان تم فتح باب حجز شقق الاسكان الاجتماعي في الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر الجاري، وشمل سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب 225 ألف جنيه، على أن يبدأ التسليم بعد 30 شهرًا من نهاية الإعلان.

وتواجدت الوحدات في7 مدن هى، 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان والعبور الجديدة وبدر والغردقة.