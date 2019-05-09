"الآثار" تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تطوير وادي دير سانت كاترين

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في وزارة الآثار، إن الوزارة انتهت من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وادي دير سانت كاترين بجنوب سيناء، والذي يأتي بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والثقافة والبيئة، والإسكان والتعمير ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف مصطفى، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تفقد مؤخرا أعمال المشروع بوادي دير سانت كاترين للوقوف على آخر تطورات العمل به، بحضور أعضاء اللجنة العليا للتنسيق ورفع كفاءة وتطوير وادى الدير، والتى تضم ممثلي الوزارات المعنية والشركة المنفذة للمشروع.

وأوضح أن أعمال المرحلة الأولى للمشروع شملت تمهيد الطرق المؤدية إلى دير سانت كاترين وجبل موسى، وعمل موقف للاتوبيسات السياحة والسيارات، ورفع كفاءة كافة الخدمات بالمنطقة من البازارات والحمامات والعيادة، ووضع نظام تأمين إلكتروني مجهز بأجهزة (x-ray) مربوطة بغرفة تحكم وغرقة مراقبة الكترونية متصلة بالكاميرات الموجودة بالمنطقة.

وأضاف أنه عقب تفقد أعمال المشروع، عقدت اللجنة اجتماعا لمناقشة تطور سير الأعمال بالمشروع والخطوات المتخذة لبدء أعمال المرحلة الثانية، والتنسيق بين جميع الجهات المختصة والانتهاء من المشروع بالشكل الأمثل وتقديمة بشكل يتماشى مع كون المنطقة جزءا من محمية طبيعية ومنطقة أثرية.

وأشار إلى انه من المقرر أن تتضمن أعمال المرحلة الثانية، تطوير منظومة الاضاءة بالمنطقة بالكامل، وتطوير المنافذ الأمنية بمداخل المنطقة الأثرية بالكامل، وتطوير مرابط الجمال التي تستخدم للصعود إلى جبل موسى، وتطوير الطريق الصاعد إلى جبل موسى وتوفير الخدمات اللازمة فيه.