"السياحة العلاجية": نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية- صور

"شديد الحرارة".. تعرف على طقس أول يوم في رمضان (بيان بالدرجات)

كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، إنهم يهدفون إلى وضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية عبر ميادين عمل المؤسسة المختلفة.

وأوضح عبدالعاطي- خلال ورشة عمل لمحررى الملف السياحي، أن السياحة الصحية تجمع فى طياتها "السياحة العلاجية والاستشفائية والميسرة والتدريبية"، مشيرا إلى زخر مصر بكفاءات علمية تستطيع إخراج متخصصين على أكمل وجه للعمل بقطاع السياحة الصحية .

وحول أسباب اختيار السياحة الصحية، أوضح أن المؤسسة تسعى لوضع مصر على خريطة السياحة الصحية العالمية بما يتناسب مع دورها التقليدي الرائد في تنمية القطاع الصحي بمصر، بجانب زيادة الدخل القومي عبر رفع أعداد المترددين من الدول الأخرى.

وتابع أن السياحة الصحية من شأنها الترويج للمشروعات الرائدة وجذب استثمارات أجنبية لمصر وتدريب الكوادر في مجالات السياحة العلاجبة والاستشفائية والسياحة التعليمية ومراقبة اداء سوق السياحةالصحية، والاستفادة من قطاعات مقدمة الخدمة في مصر.

ونوه عبدالعاطي، إلى أن المؤسسة تسعى لإيجاد قاعدة بيانات الأمراض في مصر ودول الجوار ، وتبادل الخبرات في مجال السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي وبيوت الخبرة، تأصيل دور مصر، مشددا على أن خدمات السياحة الصحية المقدمة للسائحين تقدم باسم مصر فإذا احسن المصريين عرضها سنخلد صورة ذهنية إيجابية على عكس مايروج البعض له .

وتابع: "لدينا فرصة جيدة لاستقطاب المرضى للعلاج فى مصر عبر البنية التحتية الهائلة للمنشأت الطبية المصرية، والخبرات المصرية المتميزة وتميز أسعار الخدمات الطبية في مصر، والمقومات طبيعية".