أكثر الكلمات إنتشاراً

هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

بالصور.. الرئيس السيسي يؤدي مناسك العمرة

03:35 م الجمعة 31 مايو 2019
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة


القاهرة - مصراوي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى اليوم الجمعة، مناسك العمرة بمكة المكرمة.

ونشر السفير بسام راضي، صورًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" اليوم، للرئيس السيسي خلال أداء مناسك العمرة.

كان الرئيس السيسي، شارك أمس الخميس، في القمة العربية الطارئة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمكة المكرمة؛ لمناقشة التهديدات التي تواجه دول المنطقة.

مناسك العمرة الرئيس السيسي القمة العربية السعودية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان