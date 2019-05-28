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    مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى السودان بعد توقف 24 ساعة

    03:01 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى السودان بعد توقف 24 ساعة

    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، إعادة استئناف رحلات الشركة إلى الخرطوم اعتبارًا من مساء اليوم بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في تمام الساعة 23:45 من مطار القاهرة الدولي إلى الخرطوم ، بعد توقف إقلاع الرحلات لمدة 24 ساعة بسبب الأحداث الجارية في السودان، واطمئنان مركز عمليات الشركة للحالة في السودان وبالتالي جاء القرر باستئناف الرحلات.

    وطالب المصدر المسافرين على الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل، وكيفية السفر والتواجد بالمطار قبل إقلاع الرحلة .

    وكانت الشركة قررت إلغاء رحلتيها رقم MS 857 وMS 855 المقرر إقلاعهما اليوم الثلاثاء من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في السابعة صباحا والرابعة عصرا بسبب الأحداث الجارية في السودان، وأصدرت بيانا صحفيا أمس خاصًا بهذا الشأن.

    مصر للطيران السودان الرحلات الجوية مطار القاهرة

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