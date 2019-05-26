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    البيئة: حملة تفتيش على المنشآت السياحية والصناعية بالفيوم

    02:04 م الأحد 26 مايو 2019
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    كتب- محمد نصار:

    أجرى فريق التفتيش بفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، حملة تفتيشية لمتابعة خطة التفتيش البيئي الدورية التي يتم تنفيذها على مدار العام لمتابعة التزام المنشآت المختلفة بالاشتراطات والمعايير البيئية.

    وتضمنت الحملة -وفق بيان الوزارة- المرور على عدد من المنشآت السياحية بالمحافظة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

    واشتركت لجنة من التفتيش والمعمل بفرع الفيوم، مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على مصنع للأدوات الزجاجية بمدينة الفتح الصناعية بكوم أوشيم بالمرحلة الثانية وتبين من المعاينة وجود بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

    المنشآت السياحية الفيوم حملة تفتيشية البيئة

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