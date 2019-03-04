"رهبان محاربون".. فريق معبد شاولين الصيني في زيارة للأهرامات- صور

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كتب- يوسف عفيفي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، صورًا لرهبان معبد شاولين للمحاربين، خلال خضوعهم لجلسة تصوير بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأظهرت الصور، تأديتهم حركات قتالية، وفي الخلفية أهرامات الجيزة الثلاثة، حيث أثارت الصور إعجاب الكثير بمجرد نشرها لجمالها وجاذبية الآثار والتاريخ الفرعوني.

وأشاد أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، بالزيارة كونها تعزز من تنشيط حركة السياحة الوافدة للبلاد، موضحا أن زيارتهم للأهرامات ليست رسمية وإنما جاءت عبر إحدى الشركات السياحية.

وأضاف محيي الدين لمصراوي، أنهم دخلوا لزيارة المنطقة بتذاكر عادية ولم يرافقهم في الزيارة، ولكن في ذات الوقت أعرب الرهبان عن سعادتهم واستمتاعهم في رحلتهم لمنطقة الأهرامات، كما أعربوا عن اندهاشهم من عظمة الحضارة المصرية.

يذكر أن معبد شاولين يقع على مسافة تسعين كيلو متر من شمال شرقي مدينة تشنغتشو، وثمانين كيلو متر من شمال غربي مدينة لويانغ في خنان غربي جبل سونشان بمحافظة دنفون، ولأن المعبد يختفي بين أشجار الغابات الوارفة عند سفح جبل شاوشي، فقد أخد اسمه شاولين، أي الغابة.

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