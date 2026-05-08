جثتان و20 مصابا في 3 حوادث متفرقة أعلى الطريق الصحراوي

شهد طريق النصر بمدينة نصر تصادم مروع لـ 4 سيارات نتج عنه 9 مصابين، فيما لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي كما أصيب 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

حادث طريق النصر

بينما كانت أضواء "صن سيتي مول" تتلألأ، تحول طريق النصر في لحظة إلى ساحة من الحطام والزجاج المهشم. صرخة المكابح سبقت دوي الارتطام العنيف لـ 4 سيارات ملاكي، لتتوقف الحركة تماما في اتجاه شيراتون. 9 مصابين افترشوا الأسفلت قبل نقلهم إلى مستشفى هليوبوليس للعلاج.

فاجعة الكيلو 67 بصحراوي الإسكندرية

على طريق الإسكندرية، وتحديداً عند الكيلو 67، كانت السرعة والقدر يكتبان فصلاً مأساوياً. سيارة "ربع نقل" انقلبت رأساً على عقب، لتتحول في ثوانٍ من وسيلة نقل إلى نعش حديدي. الحصيلة كانت قاسية: جثتان فارقتا الحياة في مكان البلاغ، ومصابان يصارعان للبقاء، في انتظار وصول النجدة التي حضرت لتجد الصمت يخيم على المكان إلا من أنين الجرحى.



مأساة "طريق الإسماعيلية"

كانت الرحلة تقترب من نهايتها في اتجاه القاهرة، لكن "طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي" كان له رأي آخر. اختلت عجلة القيادة، فانحرف الميكروباص عن مساره في انقلاب مروع بعثر أحلام الركاب في الوصول بسلام. 9 مصابين كتبت لهم نجاة جديدة بعد أن نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى السلام.

