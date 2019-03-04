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    ​ السيسي يصدق على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

    07:35 م الإثنين 04 مارس 2019
    ​ السيسي يصدق على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد قاسم:

    صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لسنة 2019.

    ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الإثنين، قرار الرئيس الذي تضمن بأن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقك 410 لسنة 2012 وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.

    ويستمر أعضاء المجلس القومي لشؤون الإعاقة بتشكيله الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

    كما ينقل العاملون بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

    السيسي قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة

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