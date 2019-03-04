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اليوم.. "البحث العلمي" تفتح باب التقدم لمنح في الآداب والفنون

01:04 ص الإثنين 04 مارس 2019
اليوم.. "البحث العلمي" تفتح باب التقدم لمنح في الآداب والفنون

أكاديمية البحث العلمي

القاهرة - (مصراوي):

تطلق أكاديمية البحث العلمي، اليوم الاثنين، النداء الثاني لجميع العلماء المصريين، للتقدم لمشروعات بحوث وتطوير مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري في 17 مجالًا حيويًا مهمًا.

ومن المقرر أن يتم تدشين أول شبكة قومية للتواصل العلمي، وفتح باب التقدم للإعلان عن منح في الفنون والآداب والبحوث الاجتماعية من خلال فعاليات شهر العلوم المصري في دورته السادسة. ​

أكاديمية البحث العلمي العلماء المصريين المجتمع المصري

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