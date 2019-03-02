غلق إداري لـ 3 شركات سياحية لمزاولة العمل بدون ترخيص

كتب ـ يوسف عفيفي:

أصدر مجدي شلبي، وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، قرارا إداريا رقم 147 لسنة 2019 بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها:

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار رئيس قطاع الشركات، حيث جاء في المادة الأولى: يغلق إداريا المقار الآتي ذكرها:

1ـ المقر الكائن في محل بالدورالأرضي بالعقار ملك/ هويدا السيد علي بجوار محل الحاج/ سلام سعيد للأدوات الصحية وبدوار مخبز حلواني سما ـ ميت بدر حلوةـ طريق سمنود ـ مركز سمنود بمحاظفة الغربي، وبإدارة بسام محمد عبدالفتاح الحفناوي وتحت اسم شركة الحفناوي للسياحة.

2ـ المقر الكائن في شقة بالدور الرابع بالعقار ملك/ السيد السلاموني، أعلى معمل أسر لاب للتحاليل الطبية بشارع الخولي، متفرع من شارع المستشفى العام، أمام حضانة سمسم بمركز سمنود بمحافظة الغربية، إدارة محمد عبدالمنعم محمد، تحت اسم شركة اليحيى والكريم للخدمات السياحية الداخلية والخارجية.

ـ المقر الكائن في محل بالدور الأرضي بالعقار ملك عبدالخالق عبدالرحمن شرف بجوار مقلة الصف والمروة بناحية أبوصير بالطريق العام أمام الموقف بمركز سمنود بمحافظة الغربية، إدارة محمط الطنطاوي هيكل "غير مسئول، وعمرو محمد أبوشعيرة، تحت اسم شركة الهدف الأول للسياحة، وذلك لمزاولة النشاط السياحي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

ونصت المادة الثانية: : تُخطر مصحلة الضرائب عن المقر السالف ذكرها لعملها بدون ترخيص ومحاسبتها ضريبيا، وكذا إخطار إدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

ونصت المادة الثالثة: ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.