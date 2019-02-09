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    وكيل "نقل" البرلمان: أفريقيا تتوحد خلال رئاسة السيسي الاتحاد

    04:49 م السبت 09 فبراير 2019
    وكيل "نقل" البرلمان: أفريقيا تتوحد خلال رئاسة السيسي الاتحاد

    النائب محمد عبد الله زين الدين

    كتب- أحمد على:

    أعرب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة "النقل والمواصلات" بمجلس النواب، والأمين العام لحزب "مستقبل وطن" بالبحيرة، عن ثقته في قدرة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في الدول الأفريقية، خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي، والتي تبدأ غدًا الأحد.

    وقال زين الدين، في بيان، السبت، إن "جميع دول القارة السمراء ستتوحد خلال رئاسة السيسي الاتحاد الأفريقي"، مضيفًا أن "السيسي لديه أفكار ورؤى تحقق نجاح دول القارة السمراء، خاصة بعد النجاحات التي حققها لمصر وشعبها".

    وأوضح وكيل "نقل" البرلمان أن السيسي سيركز، خلال رئاسته الاتحاد الأفريقي، على مشروعات إدارة موارد المياه والأنهار والنقل، ومشروع "فيكتوريا المتوسط" للربط الملاحي النهري، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب بطول المجرى الملاحي، والذى يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المشروع "قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك".

    محمد عبد الله زين الدين السيسي مجلس النواب مستقبل وطن التنمية الشاملة الاتحاد الأفريقي
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