بعد تدخل الرئيس لعلاجها.. والدة "جانو": الرئاسة كلمتني.. وربنا استجاب لدعايا"

كتب- محمد قاسم:

علقّت شيرين محب حكيم، والدة جانو أسامة المصابة بورم في الحبل الشوكي، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثتها، وقالت إنها فوجئت صباح اليوم باتصال من رئاسة الجمهورية لنقل نجلتها للمستشفى فورًا.

وقالت محب حكيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على شاشة "dmc"، اليوم: "النهاردة لقيت الدكتور حسام مصطفى من رئاسة الجمهورية يتصل بي وبلغتني إن مستشفى وادي النيل جاهز لاستقبال بنتي للعرض على لجنة للكشف عليها وفحصها.. وإن والريس هيتابع حالتها أول بأول".

وتابعت: "جالي تليفون تاني إنه ممكن تروح مستشفى الجلاء العسكري ومحجوز مكان باسمها، واتصال ثالث يطلب إرسال التقارير عن حالتها لإرسالها لأحد الخبراء بألمانيا".

وقالت: "مكنتش عارفة أروح فين ومكنش فيه غير إني أقول يارب وربنا استجاب لدعايا والرئيس كبير عيلتنا اتدخل وفجأة بقيت من ضلمة إلى نور".

وتوجهت بحديثها للرئيس السيسي: "أشكره لتبنيه علاج ابنتي كتر ألف خيره هو فعلا أب ونفسي أشوفه وأشكره".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، استجاب لاستغاثة شرين محب حكيم التي طالبت بعلاج نجلتها جانو أسامة سعيد المصابة بورم في الحبل الشوكي، وذلك عبر فضائية "DMC"، بالتدخل لعلاج ابنتها "جانو أسامة سعيد.