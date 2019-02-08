الأهلي يواجه حرس الحدود وقوافل دعوية للأوقاف ضمن أخبار متوقعة اليوم

القاهرة- أ ش أ:

يلتقي فريقا الأهلي وحرس الحدود، في السادسة مساء، في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم، ونعرضها في السطور التالية:

القاهرة.. تطلق وزارة الأوقاف خمس قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (الجيزة – البحيرة – مطروح – البحر الأحمر) في إطار الاهتمام بالقوافل الدعوية التي تجوب المحافظات برعاية من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

القاهرة.. تنطلق فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ67 والمهداة للفنان الراحل جميل راتب.

القاهرة.. يواجه الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، نظيره فريق أول أغسطس الأنجولي، في الثامنة والنصف مساء، فيما يواجه فريق فيروفيارو بطل موزمبيق وفريق (REG) الرواندي، في السادسة مساء، وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة إفريقيا (أفروليج) التي يستضيفها الأهلي في صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

القاهرة.. يلتقي فريقا الأهلي وحرس الحدود، في السادسة مساء، على استاد السلام، وذلك في إطار مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.

الرباط.. يلتقي فريقا النجم الساحلي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي، في الرابعة عصرا، على الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، وذلك في إياب ربع النهائي لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.