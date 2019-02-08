​اليوم.. الثقافة تنظم فعاليات رياضية وشعرية ضمن مهرجان التعاون الإسلامي

كتب- محمد عاطف:

تنظم وزارة الثقافة في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، ماراثون رياضيًا لوفود الدول المشاركة في المهرجان الثقافي والفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي الذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجاري.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن الماراثون سينطلق من أمام النادي الأهلي بالجزيرة، كما سيقام في الرابعة عصرا المباراة النهائية لكأس منظمة التعاون لكرة القدم الخماسي وحفل تسليم جوائزها بمركز التعليم المدني بالجزيرة، يعقبه في الخامسة مساء أمسية شعرية في المجلس الأعلى للثقافة يشارك بها الشعراء أحمد سويلم و حسن عامر من مصر، وأحد شعراء موريتانيا.

وتبدأ السادسة مساء عروض فنية بمسرح سور القاهرة الشمالي لفرق جزر القمر، أفغانستان، بوركينافاسو، الكاميرون، جيبوتي، اليمن وبنجلاديش تعبر عن تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم.

كما تقدم فرقة الموسيقى والفلكلور "العرضة" من السعودية، عروضًا بقبة الغوري، فيما تقدم فرق الفنون الشعبية المصرية عروضها في بيت السحيمي وقصر الأمير طاز.

يذكر أن المهرجان الفني الأول لمنظمة التعاون الإسلامي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارت الشباب والرياضة، الآثار، الخارجية والسياحة.