فى أولى جولاته.. رئيس شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يتفقد سير العمل بإدارات الشركة

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كتب- محمد صلاح:

فى أولى جولاته، أجرى المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الجديد، زيارة تفقدية اليوم لعدد من الإدارات التجارية التابعة لقطاع الحلمية التجاري لمتابعة سير الأعمال داخل قطاعات إدارات الشركة المختلفة.

واطمئن عفيفي، خلال جولته بمحطات المرج وعزبة النخل، على الخدمات التى تقدمها هذه الإدارات للمواطنين والمشاركين التابعين لها.

ورافق رئيس الشركة خلال جولته، عددًا من قيادات الشركة فى مقدمتهم المهندس محمد عويضة، نائب رئيس الشركة للشئون الفنية والشبكات، وعلاء نعيم نائب رئيس الشركة للشئون المالية والمشرف على قطاعات الشئون التجارية، ورضا النمر نائب رئيس الشركة للتفتيش الفنى والتجاري، وياسر حسين رئيس قطاع الحلمية التجاري.