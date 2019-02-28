بصناعة سويسرية.. مصر للطيران تُطلق تطبيق خاص بصيانة الطائرات

كتب- طه عبيد:

أطلقت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أحدث تطبيقتها من خلال مشروع "AMOS" الذي يمثل قفزة في خدمات صيانة وعمرة الطائرات، يقدم تقنية هي الأحدث في هذا المجال تهدف إلى اختصار الكثير من الوقت والجهد المستهلك لصيانة الطائرات.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن التطبيق الجديد أنتجته شركة Swiss-AS السويسرية وهو الأحدث في دعم تقديم خدمات عمرة وصيانة الطائرات وأجزائها وإدارة قطع الغيار والموارد البشرية وتحصيل المستحقات المالية.

وأوضح المهندس مصطفى علي الدين رئيس شركة مصر للطيران، أن التطبيق الجديد هو مشروع نظم معلومات يقدم حلولا متكاملة تغطي كافة الأنشطة الفنية في الشركة فنيا وإداريا بما يشمل الموارد البشرية والشؤون المالية، ويغطي كل الأعمال اليومية للعاملين بالإدارات الإنتاجية.

وأضاف علي الدين، أن الأعمال الفنية على الطائرات تعمل بطريقة آلية حيث يوفر التطبيق إخطار آلي لكافة الإدارات المعنية للقيام بدورها بترتيب تسلسلي منذ لحظة وصول الطائرة مرورًا بمختلف الأعمال الفنية وحتى مغادرتها مرة أخرى.

ولفت إلى أن الأعمال تشمل توفير قطع الغيار والعدد والآلات واختيار المهندسين والفنيين المختصين للعمل على الطائرات طبقا لاعتماداتهم الفنية وتنفيذ وتسجيل أعمال الصيانة والعمرات وحتى تسليم الطائرة للعميل ومتابعة إصدار الفواتير المالية وتحصيلها.

وأضاف أنه جرى رفع وتحميل البيانات الفنية لطرازات الطائرات على النظام الجديد، ويجرى تحديث البيانات دوريًا طبقًا لأي تعديل يطرأ من استقدام طرازات جديدة أو توسيع نطاق الاعتماد الفني من سلطات الطيران.

وأوضح أن التطبيق يهدف بصورة رئيسية إلى تقليل زمن توقف الطائرات لأعمال الصيانة وتعظيم الاستفادة من الوقت المتاح لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وسيحد من استخدام الورقيات.

وقال إنه جرى تدريب العاملين بالشركة على التطبيق الجديد من خلال دورات تدريبية مكثفة على يد خبراء الشركة السويسرية، وتم تخصيص مجموعات مدربين على أعلى مستوى بكل موقع من مواقع الشركة للتغلب على أية مشكلات فنية قد تطرأ أثناء التشغيل بالإضافة إلى فريق العمل الرئيسي للمشروع وخبراء الشركة السويسرية.

وجرى تزويد القطاعات الإنتاجية بالاحتياجات اللازمة من أجهزة كمبيوتر وطابعات وماسح ضوئي.

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