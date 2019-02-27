المعمل الجنائي يفحص جرار محطة مصر

مصدر طبي: 10 وفيات و20 مصابا حتى الآن في حادث محطة مصر

كتب ـ محمود أبوطالب:

فحص رجال المعمل الجنائي، الجرار المنفجر في سكك حديد مصر اليوم الأربعاء.

وفرضت قوات الأمن، كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث وأخلت المحطة من الجمهور.

ولقى عدد من الأشخاص مصرعهم، داخل المحطة بعد اصطدام جرار بالجدار الخرساني، في نفس وقت دخول قطار آخر للمحطة.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه يجرى حاليا التعامل مع الحريق الذي نشب بمحطة قطارات رمسيس صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح جاد، لمصراوي، الأربعاء، أنه جرى الدفع بنحو 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث .

وأكد رئيس هيئة الإسعاف أنه لم يتلق حصرا حتى الآن بعدد الوفيات والإصابات.