محافظ الجيزة يشارك الطلاب ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر الارهاب

الآثار: ضبط 6 أجزاء لمومياوات بمطار القاهرة قبل تهريبها إلى بلجيكا

كتب- إسلام ضيف:

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أبناء المحافظة من طلبة وطالبات المراحل الدراسية المختلفة فعاليات الندوة التثقفية الخامسة، والتي أقيمت بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور اللواء أركان حرب خالد توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والعقيد محمد عبد الهادي المستشار العسكرى بالمحافظة، والدكتور هشام السنجري رئيس قطاع الأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وعدد من مصابي العمليات الإرهابية وأسر الشهداء، لتوعية المجتمع المدني وشباب الجامعات والمدارس بمخاطر الإرهاب والبطولات التي قام بها رجال القوات المسلحة للتصدي للأعمال الإرهابية.

ووجه راشد في مستهل كلمتة التحية لكل فرد من مصابي العمليات الإرهابية الذين سقطوا جراء، مؤكداً أنه لا يوجد شرف يضاهي شرف التضحية في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن.

وقال المحافظ إن "الأجهزة الأمنية المتمثله في القوات المسلحة ووزارة الداخلية لها دور الاجتماعى إيجابي وفعال تساهم به، بجانب دورها الأمني الملموس للجميع، عبر الالتقاء بشكل دوري مع مختلف أطياف المجتمع وخاصة الشباب؛ لزيادة الوعي وإيضاح حقيقة الأحداث والسياسات التي يحاول البعض تشويهها".

وأشار إلى "ضرورة تضافر مؤسسات الدولة الأمنية والدينية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى، والتعاون فيما بينها لتشكيل حائط صد ضد تسرب الأفكار الهدامة إلى عقول الشباب، لافتاً إلى أهمية دور المؤتمرات الشبابية التي يلتقى خلالها الرئيس السيسى مع نماذج تمثل المجتمع المصرى".

واستعرض اللواء خالد توفيق خلال الندوة نماذج لأبطال من القوات المسلحة والشرطة استطاعوا مواجهة الإرهاب بشجاعة وبسالة وإيمان بالوطن. وفي ختام الندوة كرّم المحافظ عدد من المصابين وأسر الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة وعدد من الطلبة والطالبات المتفوقين بالمراحل الدراسية المختلفة.