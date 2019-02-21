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    الرئاسة: السيسي يفتتح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ.. الأحد

    07:00 م الخميس 21 فبراير 2019
    الرئاسة: السيسي يفتتح القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ.. الأحد

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    القاهرة- (أ ش أ):

    يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعمال القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، التي تعد بكل المقاييس قمة تاريخية غير مسبوقة تجسد مكانة مصر السياسية حالياً على الساحة الدولية ودورها المركزي فى المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية.

    وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس- إنه من المنتظر أن تضم القمة أضخم حضور دبلوماسي من الجانبين العربي والأوروبي على المستوي الرئاسي، سيطرحون على بساط النقاش التحديات التي تواجه الطرفين، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وكذلك ملفات النزاعات، والقضية الفلسطينية.

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