وزير الطيران رئيسا للوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية

كتب- طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن المؤتمر الأفريقي للأرصاد الجوية AMCOMET - 4 الذي تستضيفه مصر هذا العام ممثلة في الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية، يضع آلية لتنفيذ الاستراتيجية الأفريقية المتكاملة، والتي جرى إقرارها عام 2013 لتطوير خدمات الأرصاد الجوية.

وحسب بيان، الخميس، دعا الوزير إلى ضرورة تطوير البنية الأساسية وتعزيز أنظمة الأرصاد الجوية والإنذار المبكر وتحديث المراكز الإقليمية الأفريقية خاصة في ظل التنامي المتسارع في هذا المجال عالميًا والذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر بحضور البروفيسور بيتر تالاس الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO، والسفيرة جوزيفا ساكو مفوض الاتحاد الأفريقي، وجيلبرتو كارفالهو سيلفا رئيس مجلس الوزراء الأفارقة للأرصاد الجوية، وبمشاركة 250 شخصية من بينهم 19 وزيرًا من المعنيين بشئون الأرصاد الجوية بأفريقيا، و54 من رؤساء هيئات الأرصاد الجوية، وعدد من ممثلي الوزراء وخبراء الأرصاد الجوية الأفارقة.

وخلال جلسات المؤتمر تم انتخاب الفريق يونس رئيسا لمجلس الوزراء الأفارقة المعنيين بالأرصاد الجوية في دورته الجديدة.

وأعرب وزير الطيران عن سعادته لاختيار مصر لرئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء الأفريقي بمجال الأرصاد الجوية والتي تعكس مدي ثقة الأشقاء الأفارقة في القدرات والخبرات المصرية في هذا المجال.

ووجه الوزير، الشكر لجيلبرتو كارفالهو سيلفا وزير الزراعة والبيئة بجمهورية الرأس الأخضر ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر على الجهود التى بذلها والإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجلس متطلعًا إلى استكمال مسيرة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الدول الأفريقية والعمل تحت مظلة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية(WMO) لتحقيق أهداف المجلس والنهوض بمجال الأرصاد الجوية.