أبرزها الحديد.. انخفاض أسعار 8 مواد بناء في 2019
كتب- إسلام ضيف:
أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأربعاء، انخفاض أسعار 8 مواد بناء مقارنة بأسعارها من شهر فبراير العام الماضي.
وأوضحت النشرة السنوية الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، انخفاض أسعار حديد تسليح صلب (37- لفائف) بنسبة 2.7%، وحديد تسليح صلب (52 - أطوال) بنسبة 2.7%، وكريتال قطاعات إنشائية بنسبة 1.6%، وخوص وزوايا وخلافه بنسبة 1.7%.
كذلك انخفضت أسعار أسمنت بورتلاندي عادي معبأ 3.4% عن العام الماضي، وسيراميك حوائط 4.0%، وسيراميك أرضيات 3.2%، خشب زان مبخر روماني 4.8%.
الخبر التالى:مصادر: عصام الأمير مستشارًا للمجلس الأعلى للإعلام
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