أبرزها الحديد.. انخفاض أسعار 8 مواد بناء في 2019

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأربعاء، انخفاض أسعار 8 مواد بناء مقارنة بأسعارها من شهر فبراير العام الماضي.

وأوضحت النشرة السنوية الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، انخفاض أسعار حديد تسليح صلب (37- لفائف) بنسبة 2.7%، وحديد تسليح صلب (52 - أطوال) بنسبة 2.7%، وكريتال قطاعات إنشائية بنسبة 1.6%، وخوص وزوايا وخلافه بنسبة 1.7%.

كذلك انخفضت أسعار أسمنت بورتلاندي عادي معبأ 3.4% عن العام الماضي، وسيراميك حوائط 4.0%، وسيراميك أرضيات 3.2%، خشب زان مبخر روماني 4.8%.