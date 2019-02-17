وزير النقل يتابع مع الشركات المنفذة معدلات تنفيذ محاور النيل بصعيد مصر

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير النقل الدكتور هشام عرفات، اليوم الأحد، مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة، معدلات تنفيذ محاور النيل التي يتم إنشاؤها بصعيد مصر، بحضور رئيس هيئة الطرق والكباري اللواء عادل ترك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع شهد استعراض معدلات التنفيذ في 6 محاور كبرى على النيل في صعيد مصر تقوم وزارة النقل بإنشائها وهي (كلابشة وقوص وسمالوط وديروط وعدلي منصور ودراو)، حيث تابع الوزير معدلات التنفيذ في كل مشروع تفصيلي، مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وأن تتم الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، وأن يتم تكثيف العمل وزيادة المعدات وموافاته بتقارير أسبوعية عن معدلات التنفيذ.

كما شدد الوزير على قيام هيئة النقل النهري بتركيب الشمندورات الجديدة في أماكن العمل بمحاور النيل لتأمين حركة الملاحة النهرية.

وأوضح وزير النقل أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري والأنفاق، بالإضافة إلى أعمال الطرق، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، مشيرا إلى وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث وضعت وزارة النقل على رأس أولوياتها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة في الصعيد تساهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وهو اهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

يذكر أن محور كوبري كلابشة على النيل يقع شمال محافظة أسوان، ويبلغ طوله 23 كم وعرضه 21 مترا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 800 مليون جنيه، ويشمل عددا من الأعمال الصناعية تبلغ 10 كباري (كوبري النيل و9 كباري علوية)، بالإضافة إلى 6 أنفاق، ويبدأ عند التقاطع مع الطريق الصحراوي الغربي وينتهي عند التقاطع مع الطريق الزراعي الشرقي، ومن المخطط الانتهاء من هذا المشروع المهم في 30 سبتمبر المقبل.

ويربط مشروع محور (نقادة/ قوص) شرق المحافظة بغربها من خلال كوبري على النيل عند مدينة قوص يبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه، ويمتد الطريق إلى الطريق الصحراوي الشرقي عبر 8 كباري و6 أنفاق؛ لتسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل، كما يمتد إلى الطريق الصحراوي الغربي عبر 5 كباري ونفقين بطول إجمالي للمحور 19 كم.

ويسهم المحور في خلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحرواي الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية، فضلا عن الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2020.

وفيما يتعلق بإنشاء محور ديروط على النيل فقد بدأ العمل في تنفيذ خوازيق النيل بالمجرى الملاحي للمرحلة الأولى من المحور والتي يبلغ طولها 15.6 كم وعرض 21 مترا، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 1.7 مليار جنيه، ويتكون المحور من 5 كباري و7 أنفاق منها كوبري على النيل بطول حوالي 1000م وكوبري على السكة الحديد بطول 630م أعلى طريق (أسيوط/ سوهاج) الزراعي وسكة حديد (القاهرة/ أسوان) وترعة الإبراهيمية.

وبالنسبة لمحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا فهو يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، ويبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 مترا بتكلفة 1.449 مليار جنيه، ويتكون من كوبري نيل وكوبري سكة حديد وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية و29 كوبري علوي و16 نفقا و2 بربخ، إلى جانب أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم، ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو 2020.

ويقع محور دراو على النيل بمحافظة أسوان، حيث يربط بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة/ أسوان) بالطريق الصحراوي الغربي (القاهرة/ أسوان)، ويبلغ طوله 18 كم وعرضه 21 مترا بتكلفة 1.356 مليار جنيه.

أما محور عدلي منصور فيقع بمحافظة بني سويف بطول 4.5 كم وتكلفة 800 مليون جنيه، وتم تقسيمه إلى 3 قطاعات لسرعة الإنجاز.​