  • عاجل:بعد شهرين من خروجه بعفو رئاسي.. وفاة أقدم سجين في مصر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ترامب يعلن الطوارئ الاتحاد الأفريقي الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وأمطار خفيفة في هذه المناطق

    11:22 ص الأحد 17 فبراير 2019
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة
    • عرض 11 صورة

    كتب- محمد خميس:

    قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن الأحوال الجوية مستقرة، ولا يوجد أي ظواهر جوية باستثناء الشبورة المائية التي تكون موجودة في الصباح الباكر، على المناطق المكشوفة والمزروعات، وتقل مع سطوع الشمس.

    وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستعود للمعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام مع نهاية الأسبوع وتسجل على القاهرة 20 درجة مئوية، موضحًا أنه لا توجد سوى بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

    وأشار، إلى أنه لا يوجد أي نشاط للرياح وبالتالي فإن البحرين (الأبيض والمتوسط) قابلين لكافة أعمال الملاحة البحرية.​

    الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية سقوط امطار

    الخبر التالى:

    الكنيسة تدين حادث استهداف قوات الجيش بسيناء
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان