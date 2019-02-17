الأرصاد: استقرار في الأحوال الجوية وأمطار خفيفة في هذه المناطق

كتب- محمد خميس:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد، إن الأحوال الجوية مستقرة، ولا يوجد أي ظواهر جوية باستثناء الشبورة المائية التي تكون موجودة في الصباح الباكر، على المناطق المكشوفة والمزروعات، وتقل مع سطوع الشمس.

وأضاف "عبدالعال" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستعود للمعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام مع نهاية الأسبوع وتسجل على القاهرة 20 درجة مئوية، موضحًا أنه لا توجد سوى بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

وأشار، إلى أنه لا يوجد أي نشاط للرياح وبالتالي فإن البحرين (الأبيض والمتوسط) قابلين لكافة أعمال الملاحة البحرية.​